Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Erneut ...

Erneut Strohballenbrand in Lichtenhorst

Nienburg - STEIMBKE / LICHTENHORST (jah) - Zum wiederholten Mal ist es in Lichtenhorst zu einem Strohballenbrand gekommen. Am 26.08.2018, gegen 21:15 Uhr, mussten die eingesetzten Feuerwehren ca. 60 Roggenstrohballen in Lichtenhorst, Alter Schulweg, kontrolliert abbrennen lassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Anwohner hatten zum o.g. Zeitpunkt Feuerschein und Rauchentwicklung wahrgenommen, worauf diese unverzüglich die Feuerwehr alarmierten. Die zu einer Miete gestapelten Strohballen waren unmittelbar neben dem dortigen Schützengebäude in Lichtenhorst gelagert. Die ermittelnden Beamten gehen derzeit von einer vorsätzlichen Tat aus, da eine Selbstentzündung unwahrscheinlich und Witterungseinflüsse ausgeschlossen werden können. Außerdem war ein erster Brand von Strohballen in Lichtenhorst bereits am 21.07.2018 festgestellt worden, seitdem kam es im dortigen Bereich immer wieder zu Bränden. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg um Hinweise aus der Bevölkerung; wer zum o.g Tatzeitpunkt in Brandortnähe auffällige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen hat, setzt sich bitte telefonisch mit der Polizei in Verbindung, Tel.: 05021-97780.

