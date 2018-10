Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Evtl. Giftköder im ...

Evtl. Giftköder im Bereich Blumenwall

Rinteln - (me) Am Freitag, 05.10.2018, werden durch einen aufmerksamen Hundehalter gegen 15:00Uhr im Bereich Blumenwall auf dem Rasen diverse augenscheinlich Hundeleckerlies aufgefunden. Da diese weitflächig verteilt scheinen, könnte es sich um absichtlich verteilte Giftköder handeln. Zwei der "Leckerlies" wurden durch den Hundehalter zur Wache verbracht und werden untersucht. Dies gilt lediglich als vorsorglicher Hinweis an Hundehalter, die Hunde zunächst besser angeleint zu lassen und zu schauen, was diese evtl. aufnehmen. Dies gilt lediglich zunächst zur Info. Sollten sich die "Leckerlies" als harmlos herausstellen, wird das über die Presse weitergegeben.

Die augenscheinlichen "Leckerlies" die ausliegen sind ca. 4 x 2 cm groß und von rötlicher Farbe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rinteln, 05751-9545-0, in Verbindung zu setzen. Wir bitten ebenfalls um Rückmeldung, falls jemand die "Leckerlies" mit guter Absicht verteilt haben sollte und diese als seine wiedererkennt.

