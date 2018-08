Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Stadthagen - In der Zeit von Montag, 20.08.18, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 22.08.18, 12.00 Uhr, wurde ein hochwertiges Downhill-Bike, Typ: "Cube-Fritzz", schwarze Rahmenfarbe, von einem Privatgrundstück in Stadthagen, OT Enzen, Helpser Straße, entwendet. Das Rad stand unter einem Carport hinter dem Wohnhaus des Geschädigten. Hinweise zur Tat bitte an PK Stadthagen unter Tel. 05721-40040.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommkissariat Stadthagen Kontaktbereichsdienst POK Carsten Köller Vornhäger Straße 15 31655 Stadthagen

Telefon: 05721/4004-0 Fax: 05721/4004-150 E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -