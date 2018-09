Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Rinteln - (me) In der Zeit von Mittwoch, 26.09.2018 - 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 27.09.2018 - 13:00 Uhr, stahlen bisher unbekannte Täter ein mittels Kettenschloss gesichertes Trekkingrad aus dem Fahrradständer beim Bahnhof in Rinteln. Das Fahrrad hat einen Wert von 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

