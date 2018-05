Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fahrraddiebstahl auf ...

Fahrraddiebstahl auf dem Gelände eines Campingplatzes

Rinteln - (web)Am Samstag, 19.05.2018, gegen 18:00 Uhr, fährt ein Gast des Campingplatzes Doktorsee zum dortigen Waschhaus 6 und stellt sein Herrentreckingrad am Zaun neben dem Waschhaus ab. Dort verschließt er das Fahrrad und geht für ca. 5 Minuten in das Waschhaus. Als er wieder herauskommt stellt er fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein mattschwarzes Treckingrad der Marke Bulls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /