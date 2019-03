Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fahrzeug zerkratzt

Fahrzeug zerkratzt

Rinteln - (swe). Auf dem Parkplatz am Seetorfriedhof wurde am 26.03. zur Tageszeit ein Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und zwar an allen vier Türen. Die Tatbegehung deutet darauf hin, dass der Täter das Fahrzeug mutwillig zerkratzte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln.

