Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Falsche Wasserwerker

Falsche Wasserwerker

Bad Eilsen - (ma)

Ein alter Trickdiebstahlsklassiker, die falschen Wasserwerker, ist am Mittwoch in Bad Eilsen von zwei unbekannten Männern wieder angewandt worden, die eine 87jährige Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen haben.

Die Diebe klingelten gegen 16.00 Uhr an der Wohnung der Rentnerin, die in der Thomas-Mann-Straße in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Die Männer gaben vor, die Wasseruhr ablesen zu wollen.

In einer günstigen Gelegenheit konnte einer der Männer eine Tasche mit Bargeld in der Wohnung der Seniorin finden und entwenden. Zum Glück befanden sich in der Tasche nur 85 Euro.

