Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Frontscheinwerfer an ...

Landesbergen - Landesbergen -(ZIE)- Im Zeitraum vom 29. März 2019, 14h bis 30. März 2019, 07.30h, wurden in der Heidhäuser Straße in Landesbergen an einem Pkw BMW, 5er Reihe beide Frontscheinwerfer abgebaut und entwendet. Nach bisherigem Ermittlungsstand traten unbekannte Täter an das auf einem Hofgrundstück geparkte Fahrzeug heran und zerstörten zunächst die Scheibe der Fahrertür. Anschließend wurde durch Hineingreifen in das Fahrzeug die Motorhaube entriegelt. Sodann wurden nahezu fachgerecht beide Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Seitens der Polizei Stolzenau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

