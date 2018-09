Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fund einer Handgranate ...

Fund einer Handgranate an der Weser

Rinteln - Am Samstag, den 01.09.2018 gegen 17:45 Uhr wurde durch einen Besucher einer Strandbar in Rinteln eine in der Uferböschung liegende Handgranate gefunden. Durch den Betreiber wurd daraufhin sofort die Polizei verständigt. Nach erster Begutachtung handelte es sich um eine Handgranate russischer Bauart aus dem zweiten Weltkrieg. Da die Granate altersbedingt stark korrodiert war und somit nicht gefahrlos transportiert werden konnte, mußte die Strandbar geräumt werden. Die Granate wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen geborgen. Eine Absuche im Uferbereich mit einem Metalldetektor ergab keine Hinweise auf weitere Kampfmittel.

