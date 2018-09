Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Fußgänger bei ...

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nienburg - Am Sonntag kam es in Nienburg auf dem Berliner Ring zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 71jährige Estorferin befuhr mit ihrem Pkw die B 215 aus Nienburg kommend in Richtung Leeseringen. Als der 88-jährige Nienburger, der zu Fuß auf dem Fußweg in Richtung Leeseringen unterwegs war, für die Pkw-Fahrerin unerwartet, die Fahrbahn überqueren will, kommt es zu einem Zusammenstoß des Pkw mit dem Fußgänger. Der Fußgänger wird dabei lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hannover geflogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter der Tel.-Nr. 05021/97780 zu melden.

