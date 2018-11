Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Geschwindigkeitsmessungen

Geschwindigkeitsmessungen

Obernkirchen/Nienstädt - (ma)

In Obernkirchen Röhrkasten und in Hespe wurden gestern von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Bückeburg durchgeführt.

In Röhrkasten wurden mit dem Lasergeschwindigkeitsmessgerät zehn Pkw-Fahrer auf der Eilsener Straße eingemessen.

Sechs Autofahrer kamen mit einem Verwarngeld davon, drei Pkw-Fahrer erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, wobei der "schnellste" Fahrer mit 79 km/h in der Ortschaft unterwegs war.

Ein Fahrzeugführer war nicht nur zu schnell, er hatte zudem auch keine Fahrerlaubnis mehr und muss mit einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Auf der Hauptstraße in Hespe gab es ebenfalls zehn Verstöße. Sieben Pkw-Fahrer wurden verwarnt und drei Autofahrer erhalten in Kürze eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In Hespe lag der Tageshöchstwert mit gemessenen 67 km/h.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /