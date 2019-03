Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Gülle im Löschwasser

Gülle im Löschwasser

Stolzenau - (PLA)Im Zuge der routinemäßigen Überprüfung eines Löschwasserhydranten am 21.03.2019 im Ortsteil Kohlenweihe wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stolzenau festgestellt, dass sich zunächst offenbar eine gewisse Menge Gülle im dort anstehenden Löschwasser befand. Die Verunreinigung konnte im umittelbaren Anschluss vollständig abgepumpt werden. Die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Nienburg ist sofort in Kenntnis gesetzt worden. Eine anhaltende Belastung des Grundwassers kann nach derzeitigem Stand der Dinge ausgeschlossen werden. Ermittlungen zur Ursache wurden eingeleitet. Ggf. ist eine missbräuchliche oder unsachgemäße Nutzung des Hydranten ursächlich. Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, mögen sich bitte an die Polizei in Stolzenau unter 05761-92060 oder direkt an die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Nienburg unter 05021-9677939 wenden.

