Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Haftbefehl vollstreckt

Haftbefehl vollstreckt

Bückeburg - (ma)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 37jährigen Mann ist am Freitag gg. 20.15 Uhr ein 54jähriger aus Bückeburg in einem Vereinsheim an der Graf-Wilhelm-Straße in Bückeburg von Polizeibeamten festgenommen worden, weil nach einer Personenüberprüfung festgestellt wurde, dass gegen den 54jährigen noch ein Haftbefehl vorlag.

Die beiden alkoholisierten Männer gerieten in Streit, wobei es wohl auch zu Handgreiflichkeiten kam. Die informierte Polizei musste den 54jährigen wegen einer Identitätsüberprüfung der Wache zuführen.

Von dort ging es dann nach Vorliegen eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bückeburg direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Hannover.

