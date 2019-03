Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Heißhunger auf Chips

Heißhunger auf Chips

31737 Rinteln, Nordstadt - (bae) In Rinteln kam es am Freitagabend kurz nach 21.00 Uhr zu einem kuriosen Diebstahl. In einer Tankstelle in der Nordstadtwurde durch einen, mit einer Wintermütze maskierten Täter drei Tüten Kartoffelchips entwendet. Der Täter konnte im Nahbereich angetroffen werden. Einen Teil des Diebesgutes hatte der Täter bereits gegessen, der Rest wurde sichergestellt.

