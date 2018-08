Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Korrekte ...

Korrekte DRK-Mitgliederwerbung

Bückeburg - (ma)

Nachdem sich mehrere Bürger bei der Polizei Bückeburg gemeldet haben, dass in den vergangenen Tagen DRK-Mitglieder an den Haustüren in Bückeburg bzw. Ortsteilen angeworben wurden und in den Medien vor falschen DRK-Mitarbeitern gewarnt wurde, kann von Seiten der Polizei Bückeburg Entwarnung gegeben werden.

"Nach Rücksprache mit dem Schaumburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz sind die Mitgliederwerbeaktionen korrekt", so der Pressesprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Bürger, die auf einem Tablet eine Unterschrift geleistet und ihre Kontoverbindung preisgegeben haben, dürften sich somit keine Sorgen machen.

