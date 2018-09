Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Kurze Flucht endet in ...

Kurze Flucht endet in Sackgasse

Stadthagen - Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr fiel einer Stadthäger Polizeistreife ein silberner Golf mit Schaumburger Kennzeichen auf, der die Gewerbestraße in Lindhorst befahren hatte. Die vier Insassen und der PKW erschienen den Beamten kontrollwürdig, sodass sie den Streifenwagen wendeten und das Fahrzeug verfolgen wollten. Dies hat der Fahrer anscheindend erkannt und hat Gas gegeben. Nachdem er zweimal nach rechts abgebogen war, landete der offenbar ortsunkundige Mann in einer Sackgasse, wo die Beamten das Fahrzeug stellen konnten. Als die Fahrzeuginsassen kontrolliert wurden, kam den Beamten ein bekannter Geruch entgegen, der als Indiz auf den Konsum von Marihuana gewertet werden kann. Bei einer Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass alle vier Insassen bereits bestens polizeibekannt sind. Bei einem 35 jährigen Mann aus Gifhorn konnte eine geringe Menge des verbotenen Betäubungsmittels aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Da dem ebenfalls aus Gifhorn stammenden, 32 jährigen Fahrzeugführer Anzeichen von Drogen-Konsum festgestellt wurden, wurde dieser der Stadthäger Dienststelle zugeführt, wo er sich zunächst einem Drogentest in Form einer Urinprobe unterziehen sollte. Beim befüllen des Testbechers, verwendete der Mann ein mitgeführtes Plastikbeutelchen, welches mit sogenanntem Ersatzurin gefüllt war. Zu seinem Leidwesen ist der Trick den aufmerksamen Beamten nicht entgangen. Da der Mann eine korrekte Urinabgabe verweigerte, wurde zur Feststellung des Drogenkonsums die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr, was üblicherweise ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Euro Geldbuße zur Folge haben wird.

