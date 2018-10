Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Mittags mit Promille ...

Mittags mit Promille unterwegs

Stadthagen - Am Sonntag Mittag gegen 12.10 Uhr hat die Stadthäger Polizei einen 50 jährigen Stadthäger kontrolliert, der mit seinem Kleinwagen auf der Klosterstraße in Niedernwöhren unterwegs war. Während der Kontrolle ist den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Umgebungsluft des Mannes aufgefallen. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Test am mobilen Prüfgerät, führte zu einem Wert von 0,7 Promille. Der Wert konnte in der Dienststelle an einem geeichten und gerichtsverwertbaren Messgerät bestätigt werden. Gegen den Mann wird daher ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet, welches in der Regel ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Euro Geldbusse zur Folge hat.

