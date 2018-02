Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Nach Platzverweis in ...

Nach Platzverweis in die Gewahrsamszelle

Bad Eilsen - (ma)

Ein 28jähriger Mann aus Rinteln wurde gestern um 22.00 Uhr in der Wohnung seiner Ex-Freundin in Bad Eilsen in Gewahrsam genommen, weil er eine halbe Stunde zuvor einem polizeilichen Platzverweis nicht gefolgt ist und zu der Wohnung Im Langen Kamp zurückgekehrt ist.

Der Rintelner hatte mit einer gemessenen Alkoholbeeinflussung von 1,84 Promille randaliert und musste mit Handschellen in die Gewahrsamszelle nach Bückeburg verbracht werden.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /