Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Nienburg - ...

Nienburg (Weser) - "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel"

Nienburg - Nienburg (ots) - Am Freitag, 15.03.19, wurden in der Bunsenstraße in Nienburg / W. durch eine Mitarbeiterin des Landkreis Nienburg Geschwindigkeitsmessungen mit einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage durchgeführt. Durch einen "lauten Knall" und den plötzlichen Ausfall des Systems sei die Mitarbeiterin auf eine männliche Person aufmerksam geworden, die sich in unmittelbarer, räumlicher Nähe zu der aufgestellten Messanlage befand. Diese Person entfernt sich auf Ansprache zügig in einem weißen BMW. Bei einer ersten Betrachtung musste die Mitarbeiterin dann feststellen, dass die Messanlage zerstört wurde. Die Kamera lag umgeworfen auf dem Gehweg, der separate Blitz sogar im Lehmwandlungsgraben. Aufgrund der Personenbeschreibung und benannten Kennzeichenfragmenten des Pkw konnte der Täter durch die eingesetzten Beamten identifiziert werden. Diesen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen der "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel". (BOD)

