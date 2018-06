Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Nienburg-Jugendliche ...

Nienburg-Jugendliche begehen Sachbeschädigungen im Bahnhofsparkhaus

Nienburg - (BER)Am Mittwoch, 13.06.2018, gegen 15.45 Uhr wurde die Nienburger Polizei zu einer Sachbeschädigung im Bahnhofsparkhaus gerufen. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte eine eingeschlossene Person im Keller des Parkhauses befreit. Dabei stellte er fest, dass diese Person Kabel aus der Wand und diese angezündet hatte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige mit zwei weiteren jungen Leuten in den Kellerraum eingedrungen waren wobei die beiden anderen bisher unbekannten Personen den Raum wieder verlassen konnten, ihm war das nicht gelungen. Nachdem der 16-jährige die mutwillige Beschädigung eines Motorrades zugegeben hatte und weitere jugendtypische Sachbeschädigungen an mehreren Pkw festgestellt wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass diese Dreiergruppe auch für das Verbiegen von Scheibenwischern an mehreren Pkw im Parkhaus infrage kommt. Mögliche Zeugen, die diese Gruppe Jugendlicher im Tatzeitraum am Bahnhof gesehen haben, werden gebeten, unter 05021 / 97780 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

