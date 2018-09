Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Pkw-Aufbruch / ...

Pkw-Aufbruch / Diebstahl einer Geldkassette

Rinteln - (me) Am Freitag, 28.09.2018, in der Zeit von 23:35 bis 23:40 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines am Marktplatz auf dem Parkplatz "Kleiner Markt" abgestellten Pkw ein und entwendeten eine darin befindliche Geldkassette. In der Kassette befanden sich ca. 3000 Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

