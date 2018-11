Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / PKW aufgebrochen

PKW aufgebrochen

Bückeburg - (PP) Am Montag, dem 12.11. wurde zwischen 17:55 Uhr und 19:10 Uhr an einem auf dem Parkplatz der Marienschule Am Oberstenhof in Bückeburg abgestellten weißen Ford Fiesta eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Damenhandtasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, diese unter Tel.-Nr. 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /