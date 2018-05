Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / PKW überholt ziviles ...

PKW überholt ziviles Einsatzfahrzeug - Bei Kontrolle 1,45 Promille festgestellt

Nienburg - NIENBURG (jah) - In den Abendstunden des 19.05.2018 überholte ein männlicher Fahrzeugführer in seinem schwarzen Mercedes E 350 CDI ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg. Wenngleich der Überholvorgang an dieser Stelle nicht verboten war, fiel den Beamten die teilweise unsichere und aggressive Fahrweise des Fahrzeugführers auf. Insofern wurden dem Fahzeugführer Haltezeichen gegeben und eine Kontrolle durchgeführt. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 20jährigen Mannes auf, der aus dem Landkreis Nienburg stammt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille, so dass eine Blutentnahme im Nienburger Krankenhaus unumgänglich wurde. Nach Sicherstellung des Führerscheines zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung durfte der junge Mann das Krankenhaus zu Fuß verlassen.

