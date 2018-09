Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Radfahrerin gefährdet

Radfahrerin gefährdet

Bückeburg - (ma)

Eine 82jährige Seniorin befuhr am gestrigen Dienstag gegen 14.55 Uhr mit einem Elektrofahrrad in Bückeburg die Ernst-Kestner-Straße in Richtung der Parkpalette. In Höhe einer Rechtskurve soll die Zweiradfahrerin nach deren Angaben von einem grauen Pkw Audi A3 überholt worden sein, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Während des Überholvorganges muss dem Pkw Audi ein Lieferwagen auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen sein, was dazu führte, dass die Fahrerin des Pkw Audi nach rechts auszuweichen musste, um eine Kollision mit dem Lieferwagen zu vermeiden.

Durch die Fahrweise des Pkw Audi wurde die nachfolgende 82jährige Radfahrerin gefährdet und konnte ihr E-Bike noch gerade rechtzeitig wenige Zentimeter hinter dem Fahrzeugheck des Pkw Audi zum Stehen bringen.

Zwei Frauen, mögliche Zeuginnen des Vorfalls, kümmerten sich um die sichtlich geschockte Seniorin, die unverletzt blieb. Die Polizei Bückeburg, Tel.: 057222/95930, bittet nun um Meldung dieser Zeuginnen.

Mittlerweile wurden Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen die Fahrerin des Pkw Audi aus Bückeburg eingeleitet.

