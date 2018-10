Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Rinteln - Illegale ...

Rinteln - Illegale Abfallentsorgung im Waldgebiet

Rinteln - (svk) Am Vormittag des 04.10.2018 wird bekannt, dass es an einem Weg im Waldgebiet nahe der Hessendorfer Straße in Richtung Kieswerk zu einer illegalen Abfallentsorgung gekommen ist.

Die bislang unbekannten Täter entsorgten u.a altes Küchenmobiliar, diverse Küchenteile, verschiedenste Elektrogeräte u. -teile, sowie einen Kühl- und einen Gefrierschrank.

Wer Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben kann, melde sich bitte beim Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751-95450.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -