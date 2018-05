Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Rund ums Fahrrad

Rund ums Fahrrad

Bückeburg - (ma)

Zu dem gestrigen Einbruch in das Bückeburger Fahrradgeschäft kann derzeit nachberichtet werden, dass zwei der drei entwendeten E-Bikes mittlerweile wieder im Besitz des Fahrradhändlers sind und der Täter wahrscheinlich durch eine Zeugin beobachtet werden konnte.

"Es stehen noch weitere Zeugenbefragungen aus, aber das Auffinden der gestohlenen Fahrräder und das Täterverhalten sind schon als skurril zu beschreiben", erklärt der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Der Einbrecher schaffte demnach drei teilmontierte und noch mit Verpackungsmaterial versehene E-Bikes aus dem aufgebrochenen Geschäft in die Herderstraße und stellte diese zum Abtransport bereit. Dann schnappte er sich sein Fluchtfahrzeug, sein eigenes Fahrrad, klemmte sich das erste E-Bike unter den Arm und fuhr in Richtung Zufahrt Parkplatz Stadtkirche/Fürst-Ernst-Str. weg. Hierbei begegnete er vermutlich gg. 05.00 Uhr einer Anwohnerin der Herderstraße, die sich über den Radfahrer mit einem transportierten Fahrrad unter dem Arm wunderte. Die Dame, auf dem Weg zur Arbeit, fand in der Herderstraße an einer Hauswand gelehnt ein noch teilverpacktes E-Bike und stellte es bei sich zu Hause unter. Beim neuerlichen Gang zur Arbeit stieß sie erneut auf ein weiteres E-Bike, ebenfalls in Folie gehüllt, welches sie abermals in ihren Hausflur schob.

An der Einmündung Herderstraße/Lange Straße kam ihr dann der wahrscheinliche Einbrecher erneut auf dem Fahrrad entgegen, der verzweifelt seine Beute suchte und die Herderstraße auf und ab fuhr.

Vor dem Eintreffen der Polizei war der Täter verschwunden. Der Tatverdächtige wird auf ca. 30 Jahre geschätzt, hat dunkle Haare, eine normale Statur und gebräunte Haut.

Vier weitere Fahrraddiebstähle musste gestern die Polizei Bückeburg verzeichnen. In der Herminenstraße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Privatgrundstücken zwei Fahrräder entwendet. Zum einen handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Rahmenfarbe schwarz/grün, das mit einem Kettenschloss gesichert war. Wert des Zweirades ca. 700 Euro.

Beim Nachbarn wurde gleich das nächste Fahrrad mitgenommen, was man als Fehlgriff bezeichnen kann. Das Zweirad der Marke Radiant, vom Geschädigten als alt und verrostet bezeichnet, ausgestattet mit einer defekten Gangschaltung, ließen die Täter an einem Zaun zur Jägerkaserne zurück.

Am Bückeburger Bahnhof wurde gestern von 07.00 bis 10.00 Uhr ein lila Damenfahrrad der Marke Gudereit, Zeitwert ca. 100 Euro, aus dem dortigen Fahrradständer gestohlen.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl fand bereits letzten Donnerstag am 17.05. gegen 18.00 Uhr statt, der gestern angezeigt wurde. Aus dem Fahrradunterstand eines Supermarktes "Am Weinberg" wurde das verschlossene Mountainbike Bulls Sharptail, Farbe Blau, Zeitwert 300 Euro, entwendet.

