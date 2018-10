Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Sachbeschädigung ...

(jpp) Sachbeschädigung durch Feuer/Zeugenaufruf

Rinteln - In den frühen Morgenstunden des 02.10.2018 wurden aus der Volksbankfiliale in der Mindener Straße diverse öffentlich ausgelegte Vordrucke entnommen. Mit Diesen wurde ein in der Nähe befindlicher Mülleimer angesteckt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /