Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Sachbeschädigung an ...

Sachbeschädigung an Strassenschildern

Rinteln - (jwp)Am Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich Dauestraße/Die Drift Strassenschilder herausgerissen worden sind. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass im Einmündungsbereich Die Drift/Dauestraße ein Strassenschild samt Betonfuss aus dem Erdreichgerissen worden ist. Ein weiteres Straßenschild ist an der Dauestraße im Bereich Übergang Graf-Adolf-Straße komplett abgebrochen worden. An der Einmündung Graf-Adolf-Straße/Landgrafenstraße wurde versucht, ein weiteres Strassenschild abzubrechen. Auch an der Hartler Straße wurde ein Hinweisschild angegangen und die Werbetafel der Rintelner Messe umgeschmissen. Zeugen, die Hinweise auf den den oder die Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln, Tel. 05751/9545-0, in Verbindung zu setzen.

