Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Schwarzer Pkw BMW X5 ...

Schwarzer Pkw BMW X5 gestohlen

Obernkirchen/Vehlen - (ma)

Vom frei zugänglichen Betriebsgelände eines Autohändlers an der Bückeburger Straße in Obernkirchen/Vehlen ist von Sonntag auf Montag ein hochwertiger gebrauchter Pkw BMW X5 M entwendet worden. Für die Täter bestand das Problem, dass der schwarze BMW von einem davorstehenden Pkw zugeparkt war. Deshalb schlugen die Diebe die Seitenscheibe eines Pkw Volvo ein und schoben diesen zur Seite, um den abgemeldeten BMW in Richtung der Bundesstraße 65 bewegen zu können.

Das gestohlene Fahrzeug hat einen geschätzten Zeitwert von ca. 40.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /