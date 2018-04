Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Senior bestohlen

Senior bestohlen

Bückeburg - (ma)

Am vergangenen Freitag ist gg. 09.00 Uhr in einem Baumarkt in der Bückeburger Kreuzbreite ein 82jähriger Rentner aus dem Auetal bestohlen worden. Dem Senior wurde aus seiner Jackentasche das Portemonnaie entwendet, in dem sich u.a. auch die EC-Karte befand.

Vom Konto des Geschädigten wurden bereits zwanzig Minuten nach der Tatausübung 1.000 Euro von seinem Konto mit der gestohlenen EC-Karte abgehoben.

