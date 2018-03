Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Stadthagen-2 BMW ...

Stadthagen-2 BMW aufgebrochen und ausgeräumt

Nienburg - (BER)Gleich zwei BMW der 5 er - Serie sind in der Nacht von Mittwoch, 14.03.2018 auf Donnerstag, 15.03.2018 widerrechtlich aber fachmännisch geöffnet und ausgeräumt worden. In der Staatsrat - Lorenz - Straße wurden Entertainmenteinheit mit Navigationsgerät sowie das Multifunktionslenkrad ausgebaut und entwendet. Besonders ärgerlich für die Eigentümer ist die Tatsache, dass der X5 bereits vor einigen Wochen aufgebrochen wurde. Auch bei der ersten Tat entwendeten die Täter hochwertige Ausstattungsteile. Die zweite Tat ereignete sich in Meerbeck, Auf der Steinbreite. Bei einem BMW 520 wurden die gleichen Teile gestohlen, zusätzlich die Tachoeinheit. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass entweder sogenannte KeylessGo - Reichweitenverlängerer verwendet wurden oder aber die Täter das Funksignal kopieren konnten. "Schlüssel von KeylessGo-Systemen sollten möglichst nicht in der Nähe von Außentüren oder Fenstern aufbewahrt und zusätzlich in Metallbehältnissen aufbewahrt werden", rät Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie, die im Zubehörhandel angeboten werden, reichen nach Testergebnissen oftmals nicht aus, da das Schlüsselsignal zu stark ist", so Bergmann weiter. Der Schaden bei den beiden Pkw beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Dienststelle in Stadthagen unter 05721 / 40040 entgegen.

