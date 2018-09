Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Stolzenau-Holzfigur ...

Stolzenau-Holzfigur "Adler" entwendet

Nienburg - (BER)Am Freitagmorgen, 31.08.2018, zeigte der Eigentümer einer Holzskulptur in Form eines Adlers den Diebstahl des Kunstobjektes an. Die Figur befand sich, auf einem Baumstamm befestigt, in Leese, Rieder End. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht von Donnerstag, 30.08. auf den darauffolgenden Freitag, die ca. 80 cm große Holzfigur aus dem Baumstamm im Vorgarten des Grundstückes herausgebrochen und entwendet. Der Wert wird mit ca. 250,00 EUR beziffert. Hinweise auf den möglichen Täter oder den Verbleib der Skulptur nimmt die Polizei in Stolzenau unter 05761/92060 entgegen.

