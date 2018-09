Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Stolzenau-Polizei ...

Stolzenau-Polizei ermittelt in Einbruchserie - Zeugen gesucht

Nienburg - (BER)Die Polizei in Stolzenau ermittelt in einer Serie von Einbrüchen in Werkstätten, Schuppen und Garagen, vornehmlich in Raddestorf und Warmsen. Für den Zeitraum 12.09.2018 und 13.09.2018, liegen den Ermittlern mittlerweile 8 Strafanzeigen vor, die nach bisherigen Erkenntnissen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusammenhängen. Den größten Schaden richteten der oder die Täter in Raddestorf, Halle an, als sie die Tür einer Scheune aufbrachen und Werkzeuge von Makita und Stihl im Wert von über 1 000 EUR entwendeten. In den anderen 7 Fällen wurden vereinzelt Stihl- und Husquarna - Kettensägen sowie ein weiterer Akkuschrauber, ein Bandschleifer sowie kleine Werkzeuge gestohlen. Der bisher grob geschätzte Gesamtschaden liegt bei über 2 000 EUR. Dreimal musste der Einbrecher ohne Beute abziehen, dabei löste er einmal eine Einbruchmeldeanlage aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Raddestorf und Warmsen. Dabei können auch kleine, im ersten Moment unwichtig erscheinende, Beobachtungen schon wichtig sein. Hinweise bitte an das Kommissariat in Stolzenau : 05761/92060

