Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Stolzenau-Unbekannter ...

Stolzenau-Unbekannter zersticht 11 Autoreifen

Nienburg - (BER)Am Freitagabend 05.10.2018, gegen 22.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person von einer Reihe im Wilhelm-Busch-Weg geparkter Transporter weglief. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellte man fest, dass an 5 Transportern insgesamt 11 Reifen zerstochen worden waren. Die beschädigten Klein-Lkw wurden als Auslieferungsfahrzeuge für einen Paketdienst eingesetzt. Beschädigt wurden ein Mercedes Vito, ein Opel Vuvaro, ein Mercedes Sprinter, ein Citroen Jumper sowie ein Iveco. Hinweise auf den flüchtigen Mann am Freitagabend oder auf mögliche weitere Täter nimmt die Polizei in Stolzenau unter : 05761/92060 entgegen.

