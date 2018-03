Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Auetal - (smu) Am Sonntag, gegen 03.30 Uhr, verursachte ein 31-jähriger polnischer Staatsangehöriger in Auetal, OT Borstel, Borsteler Straße einen Verkehrsunfall, indem er angab, einem Reh oder Hirsch ausgewichen zu sein und dadurch die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in einen Graben fuhr. Aufgrund eines freiwilligen Atemalkoholtestes und dem daraus resultierenden Ergebnis wird eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

