Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Uchte-Ein ...

Uchte-Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Kreisstraße 25

Nienburg - (BER)Am Donnerstagmorgen, 13.09.2018, gegen 05.20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Transporter-Fahrer die Kreisstraße 25 zwischen Woltringhausen und Hoysinghausen. In Höhe der Unfallstelle kreuzte nach seinen Angaben ein Tier die Fahrbahn. Bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet der Fahrer des Kleintransporters nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum, überfuhr mehrere Leitpfosten und prallte schlussendlich gegen einen zweiten Baum, an dem er zum Stehen kam. Der 21-jährige Mann aus Hannover wurde schwerverletzt in die Helios-Klinik eingeliefert, an dem Transporter entstand Totalschaden.

