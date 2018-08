Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Unfallflucht zwischen ...

Unfallflucht zwischen Eisbergen und Möllenbeck

Rinteln - Am 19.08.2018 gegen 15:45 Uhr befuhr eine 24-jährige Aerzenerin mit ihrem BMW die Straße Am Kloster von Eisbergen in Richtung Möllenbeck. Kurz vor Möllenbeck kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen, wobei es zu einer seitlichen Berührung mit dem mittleren Fahrzeug kam. Hierbei wurde der Außenspiegel des BMW beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das dritte Fahrzeug hielt kurz danach an, um zu wenden, fuhr dann jedoch an der Geschädigten vorbei, ohne Personalien zu hinterlassen.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /