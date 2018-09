Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Unfallserie

Unfallserie

Samtgemeinde Nenndorf - (Ar.) Am gestrigen Dienstag, dem 18.09.2018, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Nenndorf zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen, so dass die diensthabenden Beamten des Kommissariats nahezu ununterbrochen im Einsatz waren. Die Unfallserie begann gegen 16.00 Uhr zunächst auf der B 65. Dort bog eine 77jährige PKW-Fahrerin aus Bad Nenndorf auf die B 65 in Rtg. Bad Nenndorf ab und übersah dabei einen 83jährigen PKW-Fahrer, ebenfalls aus Bad Nenndorf, der die B 65 ebenfalls in Rtg. Bad Nenndorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wodurch der PKW des 83jährigen in den Straßengraben geriet und sich überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 83jährigen Alkoholgeruch fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Weiter ging es dann bereits um 16.50 Uhr im Stadtgebiet Bad Nenndorf. Dort kam auf der Brunnenstraße ein 60jähriger Bad Nenndorfer beim Einbiegen mit seinem Fahrrad zu Fall, nachdem er vom PKW eines 61jährigen Stadthägers, der nach den Feststellungen der eingesetzten Beamten nicht weit genug rechts fuhr, bedrängt worden war. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Um 17.10 Uhr streifte dann eine 57jährige Bad Nenndorferin beim Befahren der Lehnhast in Bad Nenndorf mit ihrem PKW einen dort ordungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1000 EUR zu kümmern. Der Unfall wurde jedoch von Zeugen beobachtet, so dass die Polizei die Verursacherin nachträglich ermitteln konnte. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen und sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Noch während der Unfallaufnahme kam es wenige Hundert Meter entfernt gegen 17.20 Uhr, auf der Lehnhast zu einem weiteren Zusammenstoß. Ein 20jähriger aus Haste beachtete beim Befahren der Lehnhast mit seinem PKW nicht die Vorfahrt eines 59jährigen PKW-Fahrers aus Lauenau, der von rechts kommend aus der Rudolph-Albrecht-Straße auf die Lehnhast fuhr. Es gilt dort Rechts vor Links. Der 59jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Da an der Unfallstelle Öl auslief musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Danach ging es dann wieder zurück auf die B 65. In der Gemarkung Bad Nenndorf kam es gegen 18.30 Uhr im Rückstau vor der Einmündung zur Landwehr (B 442) in Höhe der "Mooshütte" zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Ein 19jähriger Gehrdener fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug einer 48jährigen aus Rodenberg auf. Verletzt wurde niemand. Für diesen Tag zu Ende ging die Unfallserie dann ebenfalls auf der B 65. Gegen 20.00 Uhr wollten eine 67jährige aus Suthfeld und ein 75jähriger aus Rodenberg in Höhe der Unfallstelle des zuvorigen Verkehrsunfalls gleichzeitig die entstandene Fahrbahnverengung im mit ihren PKW Gegenverkehr passieren. Dabei stießen beide Fahrzeuge seitlich zusammen, wobei ein Sachschaden von ca. 7000 EUR entstand. Verletzt wurde auch hier niemand.

