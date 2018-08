Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Bückeburg - (kri) Am Donnerstag, den 16.08.2018 zwischen 06:30 Uhr und 16:50 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Bahnhof", Bückeburg, auf einem dortigen Parkplatz ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Täter touchierte mit seinem Fahrzeug - vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken - den Pkw einer Rintelnerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

