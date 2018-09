Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Auetal - Schoholtensen - (me) Am Sonntag, 30.09.2018, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der Schoholtenser Straße / L433 im Auetal ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Die 34-jährige Fahrerin eines Mini befuhr die L433 aus Richtung Bad Nenndorf kommend in Richtung Rinteln. In gleicher Fahrtrichtung unterwegs war eine Gruppe Motorradfahrer. An der Einmündung nach links in die Kreisstraße 63 bog der erste Kradfahrer nach links in diese ein. Die Fahrerin des Mini schätzte die Situation vermutlich falsch ein und setzte zum gleichen Zeitpunkt zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad. Motorrad und Fahrer kamen hiernach im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt.

