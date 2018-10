Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Rinteln - (smu)

Am Donnerstag, 11.10.2018, gegen 13.58 Uhr, kam es in Rinteln, OT Westendorf, Landwehrstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Verkehrsteilnehmer ordnete sich mit seinem Pkw Hyundai zu spät in die Linksabbiegerspur zur Zollstraße ein und übersah hierbei den 72-jährigen VW Golf-Fahrer, der sich bereits auf der Abbiegespur befand. Es kam zur seitlichen Berührung beider Pkw. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

