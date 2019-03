Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Westendorf.

Rinteln Westendorf - (baes) Am 22.03.2019 um 10.00 Uhr kam es in Westendorf zu einem Verkehrsunfall. Hier übersah ein 28-jähriger BMW Fahrer beim Einbiegen von der Zollstraße auf die B 83 den auf der B 83 fahrenden 65-jährigen Ford Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Personen wurden nicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

