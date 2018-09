Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Auetal OT Rehren - (jwp) Am Samstag, um 17:55 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Rehren und Abzweig Poggenhaben ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 18-jährige Frau aus dem Auetal befuhr die Landestraße aus Richtung Rehren kommend in Richtung Bernsen. Auf regennasser Fahrbahn gerät ihr Pkw Mitsubishi Colt im Auslauf einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. In der Folge überschlägt sich der Pkw mehrfach und bliebt schließlich auf der Seite liegen. Die Pkw-Fahrerin kann durch Passanten durch den Kofferraum aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wird leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum Schaumburg transportiert. Die Fahrbahn der Rehrener Straße ist während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

