Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht mit 2 verletzten Personen

31542 Bad Nenndorf - Am 20.08.18, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine Familie aus Wuppertal, m (32 Jahre), w. (33 Jahre) und ihren Kindern (1 und 4 Jahre) mit ihrem Pkw die Bundesstraße 442 aus Wunstorf kommend in Richtung der Anschlussstelle Bad Nenndorf. Im Einmündungsbereich der Gehrenbreite bog ein vor dort kommender Pkw Skoda ebenfalls nach rechts in Richtung Ansschlussstelle ab. Dabei fand dieser Einbiegevorgang so knapp vor dem vorfahrtberechtigten Pkw der wuppertaler Familie statt, dass diese eine Vollbremsung durchführen und nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Vollbremsung wurden der 32-jährige Fahrer und die 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Pkw Skoda setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen seines Verhaltens zu kümmern. Ein entgegenkommender Zeuge konnte das Kennzeichen des Pkw Skoda ablesen. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. /köl.

