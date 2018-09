Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Rinteln - ne Im Gerhard-Hauptmann-Weg in Rinteln geschah in der Zeit von Freitag, 14.09.18 etwa 17:30 Uhr bis Samstag, 15.09.18 ca. 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei sich der oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernte. Beschädigt wurde vermutlich beim Rückwärtsfahren und Wenden auf einem Grundstück durch einen größeren Transporter oder Klein-Lkw ein dort geparkter Pkw Mini des Hauseigentümerehepaares. Der Schaden am Mini beläuft sich mindestens auf 2000,00 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0.

