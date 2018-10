Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Weißer Kombi flüchtet ...

Weißer Kombi flüchtet vom Unfallort

Nienburg - Am Donnerstag, den 04.10.2018 gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto Marktes an der Celler Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Kombi, der beim Einfahren in eine freie Parklücke den schwarzen Dacia der Geschädigten touchierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den weißen Kombi, welcher im Bereich der rechten Front beschädigt sein könnte, nimmt die Polizeiinspektion Nienburg unter 05021/ 97780 entgegen.

