Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Wiederholter Einbruch ...

Wiederholter Einbruch in Tankstelle

Lauenau - (He.) Am Dienstag den 22.08.2018, um 1.52 Uhr brachen -2- Täter in die Tankstelle der Raiffeisen Lauenau ein. Die Täter hatten zuvor in Lauenau ein Kfz.-Kennzeichen entwendet. Diese geklauten Kennzeichen wurden dann an dem PKW der zwei Täter verwendet. Bei dem benutzten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kompakt-/Mitteklassewagen. Die Täter schlugen die Scheiben der Tankstelle mit Hilfe eines Steines ein. Diese Steine wurden durch die Täter mitgeführt. Beide Täter waren dunkel gekleidet, eine Person trug eine Schirmmütze. Die Höhe des entwendeten Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Dieser Einbruch ist der 2. Einbruch innerhalb von 4 Wochen in diese Tankstelle. Bei den Tätern handelt es sich um überregional agierende Täter u.a. auch in Goslar. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Zu einem, die Täter verwenden mitgebrachte Steine in einer Größe von ca. 25x15x15cm und einem Gewicht von ca. 10kg, zu einem eine Betonausführung und ein Granitstein mit 5 glatten Seiten und einer gebrochenen Seite. Sind Personen im Bereich Lauenau gesehen worden, die An Kfz.-Kennzeichen geschraubt haben? Wurden Personen in der Zeit von 01:50 bis 01:55 Uhr im Bereich der Raiffeisentankstelle Lauenau gesehen? Zeugenhinweise bitte unter Polizei Bad Nenndorf, Tel.: 05723/94610

