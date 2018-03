Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Zeugen nach ...

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Nenndorf - (Cl) Am 13.03.2018 ist es gegen 19:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in 31542 Bad Nenndorf, Rudolf-Albrecht-Straße, auf Höhe der Einmündung zu den Hausnummern 45 bis 47, gekommen. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin soll mit ihrem PKW, einen dunkelfarbenen Kombi, das Fahrzeug der entgegenkommenden Geschädigten berührt haben, so dass es zu einem Sachschaden am geschädigten PKW gekommen ist. Die Verursacherin hat sich daraufhin sofort unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden PKW machen können, werden gebten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/94610 zu melden.

