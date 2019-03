Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Zeugen nach ...

Zeugen nach PKW-Aufbrüchen gesucht

Obernkirchen - (PP) Am Donnerstag, dem 14.03. wurden in der Zeit von 20:05 Uhr bis 20:45 Uhr an zwei im Bereich der Grundschule in Obernkirchen abgestellten PKW jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem am Kammweg geparkten blauen Mercedes 190 E wurde eine kleine Ledermappe aus der Mittelkonsole entwendet. Bei dem zweiten tatbetroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A 6, der auf einem Grundstück Am Ochsenbruch geparkt war. Aus diesem PKW wurden 2 Geldbörsen sowie eine Aktentasche entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Obernkirchen unter der Tel-Nr. 05724-8527 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57922.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/9593-154 E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg /