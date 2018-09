Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Zum wiederholten Male ...

Zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Stadthagen - Am frühen Freitagabend gegen 20.00 Uhr hat die Stadthäger Polizei in Niedernwöhren einen Verkehrsteilnehmer kontrolliert, der mit seinem PKW die Brunnenstraße befahren hatte. Der Mann konnte auf Verlangen der Polizisten keinen Führerschein vorlegen und gab hierfür unplausible Gründe an. Bei entsprechenden Nachforschungen konnten die Beamten ermitteln, das der Führerschein des Mannes im Juli diesen Jahres aufgrund eines Verkehrsdeliktes beschlagnahmt wurde und seither bei der Staatsanwaltschaft liegt. Ihm war es daher nicht gestattet, mit einem PKW im öffentlichen Verkehrsraum zu fahren. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Mann bereits zwei weitere Male mit seinem PKW von der Polizei erwischt wurde. Durch die Polizei wurde, wie auch bei den vorangegangenen Taten, ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dieses kann im Wiederholungsfall unter Umständen auch mit einer Freiheitsstrafe belegt werden.

